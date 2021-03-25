美國新冠病毒確診累計逾3,000萬人 14:502021/03/25 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據路透統計，隨著疫苗接種計畫逐漸降低年齡限制，美國新冠病毒感染仍持續增加，日前累計確診突破3,000萬人。 公衛機關積極推動疫苗接種，因美國單周新增感染數呈現1月以來首度上揚。多州政府忽視公衛專家建議而解除強制口罩令，促使變種新冠病毒持續在全美擴散。 過去一周，美國50州中有30州的感染人數較前一周攀升，官員冀望疫苗能防止死亡人數增加。目前全美新冠病毒病逝54.4萬人。 日產500萬劑 大陸接種逾8000萬劑次 台塑生醫新冠病檢驗試劑獲核准 國際銷售啟動 (工商 ) #上揚 #美國 #新冠病毒 #確診 #全美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長庚研發中和抗體試劑 有助推動邊境解封 12:512021/03/25 生活 國泰產險旅行泡泡險 出遊更安心 04:102021/03/25 話題觀察 巴西疫情嚴峻 死亡人數破30萬 11:562021/03/25 財經 美墨邊境移民湧入 拜登指派賀錦麗親自處理 14:482021/03/25 國際 生醫股回檔免驚 多頭氣勢未變 12:062021/03/25 財經 《金融》全球金融資產擬重新定價 投資兼具2特性 14:152021/03/25 財經 《商情》美元走強 倫敦金屬多數走跌 09:432021/03/25 財經 觀念平台－通膨從容看待 景氣把握現在 04:102021/03/25 專題周報 疫情未降溫 恐現第三波大流行 04:102021/03/25 焦點要聞 穿美國鞋還是中國鞋 04:102021/03/25 時論廣場 胸前長「痘痘」久不消退要注意 她就醫竟確診乳癌 13:132021/03/25 健康 財經熱門新聞 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 台積電600元以下不敢買？外資又喊驚天價 1張狠賺近30萬 - 財經 【長榮輪卡運河】1秒損失10幾萬美元？內行曝船長下場 - 財經 恐怖 台積電350億大逃殺嚇死散戶 用這1招還有救 - 財經 英特爾對戰台積電 專家1句狠話斷言結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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