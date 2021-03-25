根據路透統計，隨著疫苗接種計畫逐漸降低年齡限制，美國新冠病毒感染仍持續增加，日前累計確診突破3,000萬人。

公衛機關積極推動疫苗接種，因美國單周新增感染數呈現1月以來首度上揚。多州政府忽視公衛專家建議而解除強制口罩令，促使變種新冠病毒持續在全美擴散。

過去一周，美國50州中有30州的感染人數較前一周攀升，官員冀望疫苗能防止死亡人數增加。目前全美新冠病毒病逝54.4萬人。

(工商 )