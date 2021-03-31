受到這場大流行病相關的通膨所推動，美國房價正以令人擔憂的速度急飆，引發聯準會對此不夠重視的批評。

根據最新公布的標普/凱斯席勒（S&P/Case-Shiller）房價指數，美國1月份全國房價較去年同期上漲11.2%，創下了將近15年來最大漲幅。

相較之下，去年12月美國全國房價漲幅為10.4%、11月漲幅為9.5%、10月漲幅為8.4%、9月為7%、8月為5.8%，以及去年7月漲幅為4.8%。

回顧2020年1月新冠肺炎疫情爆發之前，全美房價年漲幅也僅為3.9%，月漲幅也很小，通常不到整個百分點。

根據這30多年來的標普/凱斯席勒房價數據，今年1月整體房價年漲幅穩居前百分之十。

標普道瓊指數公司常務董事兼全球指數投資策略主管Craig Lazzara表示，全美20大城市都能看到這樣的漲勢，1月所有城市的房價漲幅均高於其中位數，其中18個城市1月的房價漲幅可以在歷來所有報告中排名在前四分位數（quartile）中。

美國房價急升，主要因為強勁的需求遇上了創新低的供給，現在競標房屋已經成為常規，而非例外情形。

此外，抵押貨款利率亦是推升房價的主要原因之一。雖然目前利率略為升高，但抵押貸款利率在去年十幾次創下新低後，目前仍接近於歷史低點。

抵押貸款利率間接受到美國10年期公債殖利率牽動，該債息在去年疫情高峰期間急劇下降。此外，抵押貸款利率亦受到不動產抵押貸款證券（Mortgage-backed security,MBS）的購買與其殖利率影響。

聯準會曾持續縮減對MBS的購買力道，讓市場在經歷前一次的經濟衰退後能回復正常化，但是後來爆發了新冠肺炎疫情，聯準會在去年3月改弦易轍，又開始擴大購買MBS以維持抵押貸款市場的流動性，現在該央行持有三分之一以上的MBS市場。

Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar表示：「聯準會繼續以『自動駕駛』進行，我認為該央行內部根本沒有任何相關討論。聯準會就是害怕做出改變，因為他們不希望這會被視為是央行『放開油門』的一種方式」。

聯準會發言人拒絕對此發表評論。

(時報資訊)