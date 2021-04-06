陽明(2609)本周四5分鐘撮合交易將「解封」，挾帶強勁基本面，股價今天提前啟動漲勢，盤中最大漲幅達到9％，創下2004年3月以來新高。而原本一度走低的長榮(2603)，也受到了帶動，盤中漲幅到3.8％，逼近50元價位。

上周四長榮法說會後，今天開高一度震盪翻黑，不過，陽明接棒演出，雖然目前仍在5分鐘撮合交易期間，但股價再次走高。根據最新一周貨櫃輪價格來看，受到塞港因素影響，遠東-美西已經開始小漲，每20呎櫃最新一周價格來到4,056美元，上漲85美元，4月貨櫃、散裝運價漲勢有機會持續。

法人指出，最近一周運價從年後小幅修正轉為周持平，顯示美國補庫存需求仍然強勁，NRF預估3到7月美國進口零售維持高檔，而塞港狀況未解，洛杉磯港口等待船隻自農曆年後一個月下降至19艘，截至3月底又上升至26艘；農曆年後約1.5個月運價季節性修正結束，貨量增加、貨櫃周轉持續受限，預估運價有望維持高檔至第3季，加上今年美西/美東線合約價有望調漲，將支撐2021及2022年獲利。陽明、長榮1月及2月營收動能強勁，第1季獲利超越去年第4季。

(時報資訊)