我國買到的11.7萬劑AZ疫苗今天開始配送，由於國際間的不良事件頻傳，國內不斷有要求官員帶頭施打的聲浪，衛福部長陳時中今天透露，自己其實內心相當兩難，早在3月3日AZ疫苗到貨當天，更是參與高端疫苗的臨床試驗，只不過AZ疫苗到貨後，參與臨床試驗的計劃也中斷。

陳時中表示，當時由於有媒體報導高端疫苗的65歲以上受試者收案不順利，因此決定帶頭挽袖參與試驗，盼能加速國產疫苗收案，當天早上我甚至抽了血，做心電圖，但沒想到後來就收到AZ疫苗到貨的訊息，因此中斷參與試驗計劃。

「許多人都問我，到底要接種AZ疫苗還是國產疫苗？」陳時中指出，「自己內心很掙扎，本來還想說是不是左手打AZ，右手打國產，但醫生說不行混打。」強調帶頭鼓勵醫護接種AZ很重要，但鼓勵國產疫苗也同樣重要，因此目前尚未做出決定。

至於AZ疫苗今天已開始配送，何時會宣布接種時程？陳時中表示，今天下午5點召開專家會議後就會有結論，主要會討論昨日歐盟做出的決議，雖然德法義西遵照歐盟的接種利大於弊恢復施打，但還是要等相關資料收集完全，尤其分析白人與台灣人種差異，看看是否存在特別發敏感族群，以及仿單上是不是要增加一些不適用疾病，預計會議結束後將再召開記者會宣布施打時程。

(中時 )