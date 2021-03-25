衛福部長陳時中施打首批AZ疫苗，建議蔡英文總統等國產疫苗研發成功後再接種，會很有意義。對此，國民黨智庫副董事長連勝文今天在臉書質疑，民進黨政府可能對取得國外疫苗已經走投無路了。

連勝文說，陳時中現在已將肺炎疫苗的取得，寄希望於台灣本土疫苗廠，甚至還要拉著蔡英文以注射國產疫苗來作一場政治大秀，其實只證明了兩件事，第一，民進黨政府對國外高效能、高安全性的疫苗取得可能已經走投無路，拿不出辦法了。第二，為了移轉疫苗取得決策上的錯誤，導致台灣要比其他貿易競爭對手鎖國更久，延遲台灣經貿復甦，並造成民眾更加不便，民進黨高官只能訴諸政治手段，透過作秀及網軍來移轉失策的焦點。

連勝文認為，真的要幫助本土疫苗廠，首先應該協助本土疫苗廠順利的進行第三期實驗，因為根據台灣媒體披露，台灣本土疫苗廠在第三期實驗上遇到許多困難，如果真的要靠本土疫苗廠來解救民進黨的窘狀，好歹也要幫人家解決一些問題吧？否則沒有做第三期實驗的本土疫苗，恐怕民眾也不太敢注射吧？

但更重要的是要協助本土疫苗廠的疫苗取得國際相關組織，或與台灣經貿關係密切的相關國家政府在效力上的認證，這應該是未來各國間推動疫苗護照或健康證明最基本的要求，若欠缺這些相關認證，台灣人打了這些疫苗，還是不能出國，那不等於白白挨針？

連勝文強調，去年民進黨大官到處宣傳自己防疫成神話的同時，其他國家都卯足了勁在布局搶疫苗，如今看到台灣在疫苗取得及邊境解封上的困境，不知道這些民進黨大官，會不會有點良心不安，覺得自己作秀作過頭？還是只會繼續靠御用媒體及網軍帶風向轉移焦點？

(中時 )