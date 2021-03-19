衛福部長陳時中19日晚間說明AZ新冠肺炎疫苗開打時程，台北市長柯文哲妻子陳佩琪痛批，國產疫苗進度和向國外買來疫苗的錢是大家的錢，跟國人報告是應該的，至於每日確診人數及確診者來自哪個國家，用紙本發稿就好，否則太累會不小心脫口說出「我為什麼要告訴你」、「又沒人押著你去打」這種讓人不舒服的話。

陳佩琪今晚在臉書發文，疫苗進來了，很多人會問柯文哲接種意願，當然也會順帶問柯文哲她的意願，說實在的，我們夫妻是獨立個體，打不打自己會決定，除非她主動找柯討論，否則柯也不會開口詢問或要求。

她指出，媒體常會問某名人「你要不要打？」或「你有沒意願做表率帶頭施打？」其實有記者會這樣問， 代表社會還是有某些人會看某人打而跟著打，某人不打而不願打，就是跟風式打疫苗。

陳佩琪以醫師的立場表示，每個人體質（DNA）不同，年齡不同，健康狀況不同，職業別不同，工作需求也有異，所以一個新興疫苗的施打還是要考量自身狀況，而非跟風式的施打。

她說，換句話說要某名人做表率先打，是不符合科學邏輯的，對方沒副作用，不代表你也不會有副作用，跟風式施打就如同改名吃免費壽司一樣可笑。

陳佩琪指出前不久萊豬要進口，就有管理全民健康的官員背書說要帶頭吃萊豬3個月， 證明萊豬不會有害人體，後來才改口說他有三高，不能吃萊豬 ，其實官員做這種承諾或保證是可笑至極，你不會怎麼樣，不代表別人也不會怎麼樣，所以該不該進口萊豬和疫苗該不該打 ，是科學問題， 而不是拿一個人的受試結果來說嘴。

陳坦言，不否認還是有人會問她要不要打AZ疫苗， 台灣既然還是有跟風式的打疫苗觀念， 「我就不會、也不該對外表態」，就這個星期的新聞熱度來說，需要說清楚的只有「如果我是已婚身分 ，又一周和異性進出同一間房子5天，如此重大的道德疑慮， 才需跟大家仔細報告吧。」

她說，在門診會鼓勵民眾施打流感疫苗，畢竟已經打這麼久了， 疫苗安全性已被廣泛認證，所以規定打流感不能自選品牌是合理的，也能接受，但對這種新興疫苗，施打人數尚未很多，所以還是請民眾多考慮自身情況，再考慮施打與否，也希望疫情指揮中心儘速進口國際上目前認可的幾款有效疫苗供醫護和大眾選擇。

陳佩琪表示，疫情已經持續一段時間了，咸認為疫苗是最大的解方，大家都很期待，國產疫苗的進度和向國外買疫苗的錢是大家的錢，跟國人報告是應該的，至於每日確診人數和確診者來自哪個國家， 用紙本發稿就好了，否則太累了，會不小心衝口說出「我為什麼要告訴你」或「又沒人押著你去打」這種讓人不舒服的話來。

(中時 )