各國陸續開始施打新冠肺炎疫苗，各國邊境將逐漸解封，旅客出國前備妥疫苗接種及PCR核酸檢測證明將成為趨勢，長榮航空與Affinidi電子健康驗證平台合作，旅客報到時讓地勤掃描QR code，就能看到醫院檢查的PCR檢測證明，即日起由新加坡飛往台北的航班先行試辦。

新加坡自今年3月10日起，全境醫療院所所開立的PCR核酸檢測報告皆會附上QR code，旅客於機場報到時可出示該驗證碼，由地勤人員使用具Affinidi數位驗證平台的手持設備，掃描QR code後即可迅速判讀醫療報告的真偽、開立的醫療院所及時間的有效性，確認旅客是否符合入境國的相關政策要求。

根據長榮航空測試結果，Affinidi數位驗證平台可以有效增進地勤人員作業效率，平均每位旅客可節省約5分鐘的排隊等候時間，並可避免人工判讀錯誤的機率。

長榮指出，各國開始施打疫苗後，邊境將逐漸解封，未來跨國境搭機旅客備妥疫苗接種及PCR核酸檢測證明將成為趨勢，數位健康驗證平台將會扮演重要的角色，公司此次自新加坡站開始試行，並持續與各國際航空組織、數位健康驗證平台合作。

長榮航空日前獲得澳洲的航空評鑑網站「AirlineRatings.com」評定為「全球前20防疫最嚴謹的航空公司」，也獲得防疫最高等級「COVID-19防疫7星級認證」，是台灣唯一獲得這兩個榮譽的航空公司。

(中時 )