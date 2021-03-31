金門尚義機場今天擠滿候補旅客，入夜後仍有200餘人無機可搭。（李金生攝）

滯留旅客對航空公司未多加開班機怨言四起，火大場面一度有些緊張。（李金生攝）

金門今日天候好轉，一掃連日來霧氣瀰漫的陰霾，尚義機場全天起降72班，來回疏運7158名旅客，但入夜後仍有200餘人無機可搭，其中不少是專程回鄉掃墓，卻回不了台灣的當地鄉親，對航空公司未適時加開班機怨言四起，火大場面一度有些緊張。

金門航空站統計，今天到站35班次，提供3684座位數，載客3146人，載客率85.40％；離站35班次，提供3684座位數，載客3704人（含嬰兒20名），載客率100.54％。

同時，為疏運昨日滯留的旅客，華信航空今天加開金-北1架次，立榮航空加開金-北、金-高各1架次。另華信航空放大機型1架次（金-北，機型A320）。

但入夜以後，因再受濃霧影響，立榮取消金-北1架次，機場內仍有逾200名旅客無機可搭，焦急寫在每個人臉上，其中多數是專程返鄉掃墓，卻因日前濃霧阻斷返台行程，今天又候補不上，確定也飛不走。

不少人氣憤表示，航空公司今天優先讓旅行團候補上去，反倒是金門本地鄉親走不了，整個作業流程就是不公平，再說天氣好不容易轉好，又不肯在白天適時多加開班機，將金門人當作3等公民對待。

幾位年長的鄉親更是難過表示，他們昨天因濃霧飛不走，趕緊要求原已退房的旅社保留房間，才免於無處過夜的窘況，今天原以為可以順利赴台，結果又走不成，恐怕要流落街頭或機場。

(中時 )