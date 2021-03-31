區塊鏈新創Kikitrade宣佈獲得800萬美元的Pre-A輪融資，領頭的為區塊鏈創投基金Dragonfly Capital、心元資本以及區塊鏈遊戲巨頭Animoca Brands。Kikitrade共同創辦人吳德灝表示，這一輪融資將用來積極拓展包括台灣、東南亞與澳洲等亞太新市場，逐步推動加密貨幣普及化。

Kikitrade由亞洲區塊鏈集團Everest Ventures Group孵化，是一個加密貨幣社交投資平台。Kikitrade去年開始試行，用戶人數快速成長，預期今年交易數量可突破10億美元。吳德灝表示，建立Kikitrade主要是想打造可以簡易投資的加密貨幣交易平台，將投資加密貨幣的門檻降低，讓大眾都能輕鬆參與。

Kikitrade將最低投資起始額設定在1美元，以親民價格切入，消除大眾對加密貨幣投資價格昂貴的刻板印象。此外，也將推出「定期定額方案」讓投資者可以小額方式投資加密貨幣；同時也新增「理財模式」，讓投資者有更多元的入門投資組合方案選擇。

此外，為降低使用門檻，Kikitrade也為平台加入「社群分享」、「遊戲化」兩大元素，吸引成為新興投資主力的千禧世代，讓他們更願意接觸加密貨幣投資。Kikitrade共同創辦人陶欣亞標表示，社群分享功能和遊戲化元素增加了平台的互動性和趣味性，是Kikitrade與其他平台最為不同的主要特色之一，也更能吸引千禧世代用戶。

而在交易安全方面，Kikitrade表示，持有澳洲政府頒發的合規加密貨幣投資平台許可證，符合澳洲嚴格的監管標準，平台內置嚴謹的身份驗證 (KYC)、反洗黑錢 (AML) 審查和資產管理的守則，務求打造安全和可靠的投資環境。

Kikitrade本輪融資獲800萬美元，領投方包括與紅杉資本戰略合作的區塊鏈創投基金Dragonfly Capital、心元資本、區塊鏈遊戲巨頭Animoca Brands等。其他投資者包括以太坊聯合創始人Joseph Lubin、新加坡創投基金Vulpes及Super Chain Capital、澳洲創投基金Artesian Venture、聯合金融、區塊鏈基金SNZ以及香港財經作家渾水等。

Kikitrade表示，這一輪融資將用來拓展包括台灣、東南亞與澳洲等亞太新市場，逐步推動加密貨幣普及化。

(工商 )