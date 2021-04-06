（InfuseAI獲新一輪融資。圖／InfuseAI提供）

AI新創InfuseAI宣布，完成430萬美元的A輪募資，此輪募資由緯創領投，其餘投資人包括國內規模最大的益鼎創投、專注於早期AI與資料新創的蜂行資本（Hive Ventures）、矽谷台灣天使群（SVTI）、國際知名創投500 Startups，以及一些天使投資人等。InfuseAI表示，本輪募資將加速旗下MLOps平台開發，同時拓展國內外業務。

InfuseAI成立於2018年，旗下產品為PrimeHub平台，涵蓋AI模型開發、訓練管理，到營運面的部署、監控，提供企業一站式產品服務。客戶包含金融、製造、醫療、研究機構等。

InfuseAI創辦人為高嘉良，是國內知名的開源軟體代表人物，在2012年發起國際知名公民科技社群「g0v零時政府」，以科技關心公眾事務。另一位創辦人薛良斌，也活躍在台灣開源界，曾創辦Registrano活動售票網站，後由KKBOX併購成為旗下KKTIX售票平台。

MLOps（機器學習作業，Machine Learning Operations）對於AI在全球的普及至關重要，MLOps簡化了AI演算法及模型的開發和部署，以及讓新的資料持續改善AI模型，使企業能夠將機器學習產業化。

InfuseAI表示，MLOps解決方案市場雖仍處於新生階段，但是發展迅速。根據勤業眾信近期引用的Cognilytica研究報告指出，到2025年，全球MLOps市場預計將達到近40億美元。近一年半間，全球已有超過十次MLOps解決方案的相關融資活動，包括Intel和DataRobot都參與過相關收購，而InfuseAI是在亞洲這一領域中唯一的參與者。

Google前台灣董事總經理、同時也是InfuseAI顧問的簡立峰表示，InfuseAI提供一站式AI開發流程管理及模型管理平台工具，能協助各產業有效擴大其AI規模與價值，也是台灣少見以商業Open Source模式提供純軟體技術服務的公司。

高嘉良則表示，完成新一輪募資後，2021年InfuseAI的目標，將持續精進MLOps平台產品開發，同時結合通路合作夥伴，貼近市場了解客戶需求，協助更多企業導入AI模型部署管理，以實現規模化落地AI。

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