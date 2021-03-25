台灣開始接種英國牛津大學和阿斯特捷利康合作開發的AZ疫苗，首日接種當天醫護人員似乎都還在觀察，接種的比率約1.56%。針對此狀況，宅神朱學恒昨(24日)直言，這一波疫苗施打完後有另一個問題，那就是這次拿到11.7萬劑疫苗，疫苗效期快到，「那下一波何時到？」

AZ疫苗22日開打，但接種率偏低，疫苗效期剩不到三個月。朱學恒24日在政論節目《國民大會》中談到疫苗時表示，現在拿到的疫苗效期快到，換句話說，施打注射效率應要比平常高很多，但這一次效期比預想中要短，還有另一個問題，那就是這次拿到11.7萬劑，「那下一波什麼時候到？」

宅神認為，現在也不知道COVAX疫苗何時到，加上首批的疫苗剩不到三個月到期，怎知道效期是否安全？額外要擔心一件事，那就是國產疫苗第二期試驗還沒完成，那總統、副總統要打國產疫苗的話，像是默德納等其他疫苗都是做完三期試驗的，但我們元首現在要承諾打國產疫苗，假設不夠安全、沒通過完整試驗，真的應該要讓元首冒險嗎？

至於台灣在國際上總共購買的2000萬劑疫苗，至今毫無進度，包含476萬劑由COVAX配發的疫苗、以及505萬劑莫德納疫苗，還有被德國已讀不回的500萬劑BNT至今都沒有下文，今(25日)上午立委詢問外交部為何不協助台灣與德國進行疫苗外交？對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，衛福部有持續跟外交部聯繫，但目前是沒有進一步消息。

(中時新聞網)