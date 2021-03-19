立法院國民黨團昨在衛環委員會成立疫苗調閱小組，引發行政院不滿，向國民黨喊話「別害我國買不到疫苗」，對此衛福部長陳時中今天則指出，成立疫苗調閱小組也不是一定讓我國買不到疫苗，但存在這樣的可能性，我國並不需要去冒買不到疫苗的風險。

陳時中今天表示，自己相當了解，不單單是立委，國人也對疫苗談判過程有些好奇，等到疫苗採購全數落袋後，最後一定會跟立委報告，目前則因保密協定，若發生類似違約的情形，可能廠商的供貨速度就會有影響，我國不需要去冒這樣的風險。

陳時中表示，他明白大家都關心採購價格，但若是現在就公布價格，然後呢？知道了又能怎樣？畢竟合約都已經簽了，沒有再議價的空間，若現在就要公布價格，就只會違約，影響到未來台灣採購疫苗的權益，徒增困擾。

他最後強調，等到疫苗全部塵埃落定拿到手後，一定會去立法院報告，但此時公開是完全沒必要。

(中時 )