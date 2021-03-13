台南市衛生局13日於麻豆舉辦「結合你我、遠離結核」世界結核病日宣導活動，市長黃偉哲到場配合宣導，強調終結肺結核是一條漫長的路，所幸已漸漸顯現成果，呼籲民眾久咳不停，立即就醫，大家一起努力終結肺結核。

衛生局表示，結核病是一種由結核菌感染所引起的慢性傳染病，常見的症狀有咳嗽、胸痛、體重減輕、倦怠、食慾不振，發燒、咳血等，台灣一年四季都有病例，男性發生率比女性高，老年人發生率比年輕人高。主要傳染途徑為飛沫傳染，目前可以使用簡易評估量表「七分篩檢法」自我檢測。

若罹患結核病，必須配合衛生單位執行「都治計畫」(DOTS)，由都治關懷員到點，落實「送藥到手、服藥入口、吃完再走」三步驟，持續按時服藥六至九個月，即能有效治癒結核病。

台南市結核病發生率已由2003年的71.2人／每10萬人口，至2019年下降至36人／每10萬人口，顯見台南市結核病防治有成。

今日衛教宣導活動現場，除了免費的胸部X光攝影及各項健康篩檢外，還有闖關兌換好禮及摸彩活動，讓參與的民眾不僅能提升健康知能，也能替自己的健康做好把關。黃偉哲也現場發送糖果給小朋友，並親自參與闖關活動轉扭蛋，了解衛教相關資訊。

黃偉哲呼籲市民朋友關注早期發現、早期治療的重要性，避免錯失診治良機，也請民眾在面對結核病患時，以陪伴取代冷眼、以接納代替歧視，不吝惜付出關心與支持，共同保護與支持病患。

(中時 )