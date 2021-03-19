為鼓勵農友積極做好農藥瓶罐回收，台南市環保局今年規畫一系列農藥廢容器回收兌換活動，首場4月13日上午10時至12時於東山區農會登場，只要5公斤就能換牙膏、棉紗抹布1包(3條)等實用好物，數量有限兌完為止。

環保局表示，今年預定辦理16場農藥廢容器回收兑換活動，會分別在上、下半年舉行，上半年已排定在東山區農會、後壁區農會、龍崎區龍會、麻豆區農會、柳營區農會、南化區農會、左鎮區農會及關廟區農會等8個農會舉辦，詳情可至台南市環保局資源回收全民動起來網站／110年度活動專區下載查詢。(https：／／epb2.tnepb.gov.tw／recycle／)

環保局表示，台南市農業發達，農友用完的農藥瓶罐千萬不要任意棄置，以免造成環境污染，一定要將瓶罐內的殘液清洗乾淨，再將清洗後的容器交予回收，舉手之勞為環境盡一分心力。

環保局近期赴農業發達的區里巡檢農藥廢容器現況，發現仍有加強宣導的空間，除呼籲農友落實「三沖三洗」，將容器內殘留的農藥清洗乾淨，清洗後的水倒入噴灑器內重複噴灑利用。沖洗後的瓶罐容器要記得將蓋子鎖好，不要壓扁，交給清潔隊資源回收車、農會、回收商或農藥販售回收點。同時也規畫在110年舉辦多場農藥廢容器兌換活動。

環保局長謝世傑表示，目前轄內販售農藥的地點包括，21處農會、125處農藥行及211處產銷班，已陸續輔導設置農藥廢容器回收設施，環保局除持續宣導回收，也會加強農藥廢容器巡檢稽查，以維護環境整潔與安全。

(中時 )