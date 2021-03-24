愛買與ECOCO循環經濟合作設置的24H零人力旗艦型智能回收機—「大可可」，今（24日）起進駐愛買台南店，搶先全台成為第一家「大可可」進駐的量販店，並邀YMCA台南公園會館幼兒園小朋友進行教學觀摩活動，以實際行動實踐「友善環境綠色行動」的企業理念。

愛買深耕台灣逾30年，近年來推廣「永續食物」理念，號召消費者用行動改變生活，這次與ECOCO的合作，持續以實際行動將「友善環境綠色行動」的企業理念更完整延伸，成為台灣第一家廢寶特瓶、塑膠杯回收再生利用的大型量販連鎖店。

「大可可」採用100%全自動化回收的設計，搭載智慧辨識與分類系統，從瓶罐投遞開始的辨識到最後的回收裝袋一次完成，每個回收瓶罐皆能獲得環保點數回饋，可至ECOCO的公益商家夥伴兌換優惠。為慶祝「大可可」進駐，愛買台南店從今起至4月30日推出「愛買十足現金抵用券50元」兌換活動，凡憑ECOCO APP點數核銷畫面加上HAPPY GO卡（實體卡或愛買APP電子卡皆可），可至愛買台南店客服中心兌換，抵用券限單筆消費使用。

YMCA台南公園會館幼兒園小朋友在教學觀摩活動中餵大可可吃寶特瓶、塑膠杯。（愛買提供）

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