「特效化妝？跟彩妝差不多吧！」「是不是都在畫鬼啊？那萬聖節的時候就可以派上用場了！」這些，都是外界對特效化妝常有的認知。隨著台灣影視產業創造出越來越多IP角色，彩妝的視覺效果也更備受重視，特效化妝的重要性因此被更多人注意。

不到30歲的特效化妝師儲榢逸，參與過諸如《角頭2》、《樂園》、《紅衣小女孩》、《女鬼橋》、《誰是被害者》等電影和影集，2018 年更以《麻醉風暴2》奪得第53 屆金鐘獎美術設計獎。「特效化妝在拍攝過程中扮演滿重要的關鍵，我都稱它是在『創造另一個虛擬明星』。」在他的巧手下，總能打造出屢屢令人驚呼的畫面。

在確定開拍前，儲榢逸會先與導演、劇組人員討論角色造型走向。（圖／黃政達攝）

太原路上琳琅滿目的材料行，是儲榢逸購買特效道具的好地方。（圖／黃政達攝）

開拍前的準備

參與角色外型設定

特效化妝可不是拍攝時間到了就直接到現場執行，儲榢逸指出，通常團隊在開拍前就會接到導演的邀約，請他們針對需要特化的角色進行外型設定，共同參與劇本開發。早期導演就是片場的「王」，事事都是導演說了算，但隨著現階段台灣影視類型日趨多元，他也觀察到，導演開始釋出更多主導權，讓特化師放手一搏的創作空間變得更大。「就像以往要拍屍體，可能就找個臨時演員，在他身上做妝容，現在我可以做出一整尊就像藝術品般的屍體道具！」儲榢逸語帶興奮地說。

電視劇《誰是被害者》中，每個受害者的死亡方式，都牽涉到犯案手法，因此特化效果和劇情如何推進，其實是息息相關的，他舉例：「比如說劇情出現焦屍，從這個人死亡時是跪姿、站姿，到屍體被燃燒的狀態，我們都要想辦法模擬跟還原。」有時為了戲的連貫性，也會需要先設計出和演員身形等比的翻模，經過雕塑調整後開模取出模型，儲榢逸用淺顯易懂的說法比喻：「大概就類似雞蛋糕模具那樣。」這樣一來，一塊塊黏貼在人臉上、類似矽膠材質的假皮特效道具，就可以利用模具被大量複製出來。

跟拍時的挑戰

分秒必爭隨機應變

每當新戲開拍，就有如上戰場，儲榢逸苦笑說：「『時間』永遠是我們最大的敵人。」他回憶，自2011年起文化部推動類型片補助計畫，台灣電影開始加入大量特效元素，當時業界都還在摸索，熬夜趕工是家常便飯，「可能一個禮拜內就要生出一個大型道具，或是拍攝前一天才被通知明天要做的東西是什麼。」近年來，有經驗的劇組已逐漸建立一套完整的SOP流程，讓特化師可以更充裕地做準備。

製作傷妝之前必須先在皮膚表層以白膠打底，再透過調色盤，調出符合戲劇效果的色彩。（圖／黃政達攝）

有別於尋常的受傷妝、老妝，儲榢逸提到，最困難的就是奇幻類型角色，「假設今天要做一個大家都沒有真正看過的『魔神仔』（môo-sîn-á），又要形塑出跟其他影片不同的形象，就需要靠設計突破。」在電影《紅衣小女孩》的角色造型中，他考究百年榕樹氣根糾結的姿態所創作的紅衣小女孩，鬼樣駭人，而且要在6歲小孩的有限耐性下，搶時間做完從頭到腳的妝，也是不易。又或是噴血這種結合動態表現的特效，動作如何做到位、鏡位怎麼擺，也都是特化師要在現緊盯的範疇。

下戲後的日常

勤做功課精進技術

不拍片的日子，儲榢逸可沒有閒著，別人看電影是為娛樂，他卻忙著分析劇中的特效內容，像是觀察特效呈現的細部光彩，又或是與整體造型的協調度。勤做功課的他，時不時會搜尋國外使用了哪些新素材和技術，也持續和業界前輩交流，《飢餓遊戲》的特化師就曾和他分享，早期沒有電腦特效時的作法和現在有何差異，「也有人質疑說，當數位時代來臨，特效化妝師是否會被淘汰？」他認為並不盡然，因為特化師能做到的重量感和實體光澤度，就是電腦做不出來的，未來趨勢應該著重在兩者如何相輔相成，創造一加一大於二的加分效果。

儲榢逸笑著說，要勝任這份工作不可或缺的就是高EQ，必須具備足夠的抗壓力，排解拍攝現場發生的千奇百怪狀況題，除此之外，色彩學和雕塑學的專業底子也是必備。儲榢逸拿出專為模擬創傷或病狀所設計的酒精色盤介紹，光是調製的血色就分好幾種，「比較灰暗的戲劇類型，用色不能太鮮明，反之如果是偏奇幻或搞笑的，顏色就要鮮豔一點。」

從事特化迄今12 年的他，面對每部作品依舊全力以赴，他強調：「透過不斷地累積經驗，不只是個人的進步，更是整個產業的進步，也讓更多人相信台灣也能做到專業的特效化妝技術。」

BOX：

圖為儲榢逸。（圖／黃政達攝）

姓名：儲榢逸

職業：特效化妝師

特質：好奇心強、不怕死、很敢闖

工作任務：為角色創造更多記憶點。

核心理念：汲取各種素材，增進創作能量， _設計出更新穎、更有變化的角色，讓大家耳目一新。

本文作者：張雅琳

(本文摘自《台北畫刊3月號638期》)

《台北畫刊3月號638期》

(中時新聞網)