戴綠帽放炮洩憤情有可原！北市一名余姓男子2020年底懷疑女友劈腿，深夜跑到情敵的住處，朝大門丟擲大龍炮，附近鄰居嚇到報警，警方根據監視器循線找到余男，發現他2021年初也隨手從計程車上丟了一顆大龍炮，2案被依涉嫌妨害秩序與恐嚇罪送辦，但台北地檢署認為，余男只是在洩憤、好玩，而且丟擲爆竹時，並無針對特定對象，不構成恐嚇罪，將他不起訴處分。

警方調閱監視器發現，余男2020年底某天深夜，騎車到台北市萬華區的情敵住處，點燃大龍炮後丟到大門就快速騎機車落跑。另外發現，余男2021年初與朋友搭計程車途經新北市新店區時，從車上丟了一顆大龍炮到路邊，還坐在車內看著爆竹嘻笑。

警方根據監視畫面，循車牌號找到余男，對他連2次丟擲爆竹，依涉嫌恐嚇妨害公眾安全送辦。余男到案辯稱，2020年那次只知道小王住在該棟公寓，不知道住在哪一層，就隨手將大龍炮丟到大門炮洩憤，2021年那次是與朋友在計程車上聊天時，一時好玩，就再往車外丟了一顆大龍炮。

檢察官調查認為，余男2次丟擲大龍炮都沒有針對特定對象，不構成恐嚇他人生命財產等罪嫌，而且丟擲出去的爆竹也沒有引燃其他物品導致失火，因刑事犯罪嫌疑不足處分不起訴。

(中時新聞網)