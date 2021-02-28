盧姓男子去年12月早上7點半在北投崇仁路公然脫褲露鳥，往來民眾見狀立刻報警，但警方到場後，盧男沈默不語，否認有脫褲行徑，而員警的密錄器只有錄到盧坐在樹叢內，並沒有其他畫面證明他有裸露下半身在馬路上徘徊等情事，檢察官因而以犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

盧男戶籍登記在戶政事務所，去年12月7日上午，他在北投崇仁路1段巷弄內，將褲子脫到腳踝處，整個人坐在地上，往來民眾見狀感覺噁心，立刻通知員警到場。

員警到場後，盧男堅決否認，並稱自己所在的位置是路邊，不是附近住戶的住宅，沒人看見有露鳥行為，員警詢問他時，盧除了沈默就是搖頭否認，而員警隨身密錄器發現他將褲子脫到腳踝處，並未完全脫下，身體部位則有樹葉覆蓋。

處分書指，盧男所在的位置並非交通要道，路過民眾僅覺得他行經詭異，無法直接看見盧沒穿褲子坐在草叢，監視器也沒拍到他裸露下半身在大馬路上徘徊，因而以罪證不足予以不起訴。

(中時 )