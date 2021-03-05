高雄消防隊瑞隆分隊陳姓小隊長2日騎乘機車欲到雄中載孩子放學，卻在行經三民區建國路、民族路口時，與1輛水泥車發生擦撞，由於陳男遭受猛烈撞擊，造成他骨盆粉碎性骨折大量失血，送往高醫急救後宣告不治，經酒測雙方酒測值為0，詳細的車禍原因仍有待進一步調查釐清。

警方表示，2日下午4時接獲報案，陳男騎乘機車從建國路行經民族路口時，與同向準備右轉民族路的水泥車發生擦撞，陳男當時倒地不起，警消人員到場時，陳男還有意識，緊急將他送往高醫急救，但由於陳男骨盆粉碎性骨折導致大量失血，在晚間11時40分宣告不治。

警方初步研判，水泥車轉彎時未讓直行車，才導致悲劇發生，經過酒測後，雙方都無酒駕，詳細的肇事原因仍有待進一步調查釐清。

高市消防局瑞隆分隊長朱震表示，陳小隊長服務年資29年10個月，在瑞隆分隊前後有待了24年，曾參與過高雄氣爆等重大救難工作，表現盡責有目共睹，傳出憾事後隊上同仁感到不捨、難過，消防局正協助家屬處理後事及申請撫恤。

朱震指出，陳姓小隊長與妻子育有現讀大學3年級的女兒及就讀雄中3年級的兒子，2日下午4時5分左右騎車經過民族一路與建國路口，準備接兒子放學，未料與預拌車發生車禍，民眾見狀立即報案。

朱震透露，事發當時陳小隊長還有意識，還告知救護人員他是瑞隆分隊小隊長，主要外傷集中在右腿跟背部，沒有明顯大出血，但送醫後發現血壓過低，經檢查骨盆粉碎性骨折大量出血，4時20幾分到院，未料經搶救後，當晚10時46分宣告不治。

朱震表示，目前車禍地點附近店家監視器有拍到撞擊瞬間，但是否遭到拖行以及車禍後續，都沒有拍到，雖然人已逝世，但家屬希望熱心民眾若3月2日下午4時5分左右有行經該路段，可提供相關監視器畫面，以釐清事發過程。

(中時 )