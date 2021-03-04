苗栗市區1日連續發生2起屋外桂花盆栽竊盜案，警方獲報循線追查，不到1個小時將竊盜男子追捕到案，並在他家中起獲金桔、茶花、桂花等盆栽，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

苗栗警分局接獲民眾報案，指稱屋外2盆桂花盆栽遭竊，旋即調閱周邊監視器，調查發現63歲許姓男子涉有重嫌，發動巡邏員警進行圍捕追緝，攔下許男帶回偵辦。許男原辯稱盆栽棄置或交付他人等，堅不吐實說明盆栽下落，最後警方警方帶同求證，許男眼看謊言遭戳破，才說盆栽還在家中。

警方調查，許男原本因缺錢花用，竊取盆栽打算變賣換取現金，但是看看盆栽覺得很漂亮，捨不得變賣，所以留在家中欣賞，並在他家中起獲2盆桂花盆栽、1盆金桔及1盆茶花，將通知、歸還被害人，警方偵詢後將許男依竊盜罪嫌移送偵辦。

苗栗警分局長楊贊鈞表示，員警獲報後積極追緝並起回贓物，為警察守護鄉親人身及財產安全職責的具體表現；呼籲鄉親遇有財物遭竊，請盡速向警方報案，避免錯失良機，姑息宵小，另提醒民眾應妥適保管自身財物，提升自我防竊概念，居家財物方能獲有保障，才能共同建構良好居住環境。

(中時 )