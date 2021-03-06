高雄市某高中的一名美術男老師於今年1月份期間，偷拍如廁的英文男老師，校方6日說，性騷擾不可原諒，已在今年2月過年前完成調查，最重處以記大過處分。高雄市教育局說，依性平會決議，提送考核會懲處。

此事件發生在今年1月，2名30多歲未婚男師，分配在1間辦公室處理公務，英文老師如廁時，美術老師竟持手機從上方通風口偷拍，被害人抬頭發現，受到驚嚇，深感噁心，當場要求刪照，並將越矩行為通報校方，啟動性騷查處流程。

校方表示，美術老師自以為熟識對方，以惡作劇心態偷拍同仁，但被偷拍的男老師對此不能接受，此已達成性騷擾要件，農曆年前由性別平等申訴處理調查小組查處完畢，將送市府性平會並由教師考核會研議懲處，最重記大過處分。

校方說，美術男老師個性陽光、教學嚴格，與教職員相處融洽，事件發生於上課日下午1點許，20分鐘內連續2次將手機伸入廁所，被發現後立即刪除照片。

教育局表示，校方於接受申訴當日，即完成校安通報，7日內啟動調查，並將依規定於完成調查後依性平會決議提送考核會懲處。目前相關作業流程均依該校工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒要點及相關規定辦理。

(中時 )