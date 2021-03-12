捷運是許多人通勤的重要交通工具之一。一名男大生透露，不論捷運有沒有位置，他都習慣站在門的兩側，表示自己熱愛這個位子已到了走火入魔的地步，並提出3個好處，包括可以靠著、眼神可隨意放空及緊急時身邊有各種急救工具，該文曝光意外釣出不少同好者。

該名男大生日前於論壇《Dcard》指出，每天都需要靠捷運上下學，久而久之便覺得捷運靠門兩側的佔位，簡直就是神位，對於這個位置的熱愛，已經到了走火入魔的地步。就算整個車廂空蕩蕩，仍有座位的情況下，他仍會選擇站在門邊。

男大生進一步解釋，自己屬於高個兒，因此離坐要起身時，不是撞到上方的把手，就是頭頂頂到扶桿，且都會引起周遭的乘客側目，即便嘗試躲開，仍會撞到其他的扶桿，除非當下真的很疲憊，「我都不再坐捷運的椅子了」。

男大生舉出3個門側邊站位的好處，第1，可以靠著。無論是旁邊的強化玻璃，或是門旁邊的小扶手，都能成為依靠點。第2，眼神可以很隨意。捷運對面都會有坐人，眼神隨意一飄都會跟他人對到眼，但站在門側邊完全不會與任何人有眼神交集，有時還可看外面的景色，「根本是海景第一排」。第3，緊急時，身邊有各種急救工具。門側邊的位置通常都有按鈕及滅火器，遇到突發狀況可以緊急按下、使用，或是可以立刻逃離。

男大生提醒，站在門側邊的位子盡量選擇不開門的那側，否則會被許多人目視，「有沒有人跟我一樣喜歡這個位置呢？」

貼文曝光後，意外釣出不少同好，「站位首選」、「真的是神位！好喜歡那個位置」、「我也喜歡這裡，車廂很擠時，站在那邊就可以不動如山還有東西靠」；不過卻有網友表示，自己過去也很喜歡這個位子，但自從看到有民眾打噴嚏弄得都是，甚至是整身是汗靠在那，真的母湯。

(中時新聞網)