四通八達的捷運系統給不少通勤族帶來極大的便利，不過日前就有網友不禁好奇，為何捷運「文湖線」的車廂卻不相通？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出3關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」以「為何捷運『文湖線』的車廂不相通」為題，PO文指出這樣的結構設計很不方便，上車之後要到其它車廂找座位都不行，讓他不禁好奇「為何捷運『文湖線』的車廂要設計成不相通的呀？有人知道嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「20幾年前機場捷運的設計」、「早期沒有想到這麼多人」、「那時候能啟用就很不得了了，誰管你車廂貫不貫通」、「松機到復興北路有個大彎，連結車廂可能過不去」、「避免連續殺人」

不過也有內行人點出「運量」、「轉彎」和「車廂」是3大關鍵，直言「沒那麼多人搭，車廂那麼長、那麼多節，是浪費，且因為受限於原有的建築物，有些路段幾乎都九十度的在轉彎，車廂太長會轉不過去，節數太多會影響轉彎速度。以不考慮系統跟軌道、車廂寬度來講，如果把板南線的車廂放到木柵線跑，遇到大彎它就會卡住了」，並以香腸作為比喻「3條普通香腸不要剪斷，它可以玩繞圈圈。1條士林大香腸（長度約3條普通香腸）它就沒辦法繞圈圈」。