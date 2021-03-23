民眾必須持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）進出車站，試營運期間免費搭乘。（盧金足攝）

台中捷運綠線將開始試營運30天，按照正式營運班表，每日6時至24時開放搭乘。（盧金足攝）

中部地區第一條捷運綠線將自3月25日展開30天免費試營運，台中市府表示，民眾攜帶電子票證即可免費搭乘，4月24日籌備日停止服務一天，4月25日正式通車，每日6時至24時開放搭乘，平日尖峰每5分鐘一班、離峰每8分鐘一班，因應高鐵末班車旅客轉乘需求，捷運高鐵台中站每日凌晨0時15分加開往北屯總站加班車。

台中捷運公司表示，試營運30天都將直接按照正式營運班表，每日6時至24時開放搭乘，平日尖峰每5分鐘一班、離峰每8分鐘一班，假日6至10時、20至23時每8分鐘一班、10至20時每5分30秒一班，無論平假日深夜23時後均為每15分鐘一班。

此外，因應高鐵末班車旅客轉乘需求，捷運高鐵台中站每日凌晨0時15分加開往北屯總站的加班車。

台中捷運公司指出，民眾必須持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）進出車站，試營運期間免費搭乘，進出站不會扣款，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。

為配合防疫，搭乘捷運務必全程佩戴口罩，民眾於站內及車廂內勿飲食、先下車後上車、搭車時緊握把手或握桿，共同維護乘車安全及品質。

(中時 )