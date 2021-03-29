5G時代來臨，台灣進入「遠距醫療元年！」廣達電腦提供5G雲端平台，讓新竹台大分院醫療團隊與尖石鄉衛生所，測試遠端會診，確實可打破空間與距離的限制，29日邀衛福部次長石崇良等人見證，啟動遠距醫療將在5月1日起提供尖石民眾最即時的醫療服務。

石崇良表示，衛福部一直致力改善離島偏鄉醫療環境，2018年發布「通訊診察治療辦法」後，讓山地離島、特殊或急迫情形等病人都可使用遠距醫療服務，為台灣遠距醫療樹立重要的里程碑。

「2021是遠距醫療元年！」石崇良指出，5G成熟發展加上新冠肺炎疫情，讓遠距醫療更顯重要性，今年已正式將遠距醫療納入健保給付，希望台大新竹分院與尖石鄉的遠距診療模式，4月試營運，5月1日正式上路成為典範。

台大新竹分院院長余忠仁表示，2020年起即積極與廣達電腦合作，利用智慧醫療車及QOCA遠距醫療雲端智慧平台，提供尖石鄉缺乏的耳鼻喉科專科會診服務，使病人就近在衛生所接受治療。

現場播放遠距看診的影片後，負責遠距醫療專案的副院長譚慶鼎說，遠距平台最大特色就是具有「虛擬診間」，當醫師在遠距會診時，可透過同時存在的多個虛擬診間，為病人找到專科醫師做會診服務。

此外，廣達電腦的遠距平台，結合數位五官鏡、咽喉內視鏡、超音波等，以創新會診模式，讓衛生所端的醫師可在遠端醫師的協力下，進行即時的動態功能評估，病人的動態影像也同步傳輸至醫院端，讓醫院端的醫師如臨現場般地望聞問切。

台大新竹分院預計5月1日起，每週在尖石鄉衛生所提供兩次遠距會診服務。衛生局長殷東成期望尖石遠距醫療順利運作後，台大新竹分院能擴大到「不山不市」的偏遠鄉鎮服務。

(中時 )