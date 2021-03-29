台積電（2330）上周五ADR股價收116.56美元，大漲6.11美元，漲幅達5.53％，受此消息激勵，今（29）日以599元、大漲9元開出，隨即觸及600元、收復季線（約599.7元上下）關卡，惟由於季線面臨上檔反壓，且季線價格一路向下扣抵，股價呈現季線近關情怯走勢，600元整數關卡成為今天早盤上檔壓力。

台積電ADR上周五勁揚5.53％，跌深反彈十分凌厲，但今日台積電在台股表現則相對疲軟，早盤600元整數關卡一直無法站穩，至中午12點時成交量只有2萬多張，連續三天反彈，但明顯量縮。

3月24日台積電股價從波段低點570元反彈，當天爆出11.53萬張近期來大量，但25日、26日各量縮至7.42萬多張、3.79萬多張，以及今天早盤只有2萬餘張，而股價也反彈至今日盤中的高點600元，明顯量縮，市場追價力道不強。

(工商 )