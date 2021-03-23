走到台中捷運綠線文心森林站的廁所前，聽到裡面傳出陣陣悠揚樂音，可別以為自己走錯地方。發展捷運多功能形象，台中捷運公司與在地品牌阿拉斯加攜手，以森林系主題設計文心森林公園站男女廁所，更引進音樂元素，坐在廁所內的「音樂梳妝台」前即可彈奏樂音。

迎接台中捷運綠線將於25日起試營運，台中市府近日接連為車站、廁所開箱，盼為接下來的通車暖身。繼去年中捷公司與企業合作、攜手打造高鐵台中站及松竹車站的五星級廁所，市長盧秀燕23日也為新設計的文心森林公園站男女廁開箱。

盧秀燕表示，台中捷運綠線是中部第一條捷運，不只具有交通運輸功能，未來也會是民眾生活的重要場域，中捷公司攜手企業，打造友善舒適的公廁環境，內部規畫男女廁間比例為1比5，符合內政部《建築技術規則》最高標準。

除了廁間比可讓女性使用時避免過長等待時間，五星級廁所更翻轉過去民眾對公廁的刻板印象，文心森林公園站以森林系風格為設計主軸，內部不但設置設置免接觸洗手台、置物檯及廁所使用標示燈等，入門還可見到有趣的「音樂梳妝台」，讓上洗手間也成為一種享受。

台中捷運綠線文心森林公園站以森林風主題打造五星級廁所，內部還設有「音樂梳妝台」，來此可彈奏一曲紓解身心。（林欣儀攝）

中捷公司表示，文心森林公園站廁所設計配合其在地特色，將綠建築的概念從外延伸到內部，並運用植栽、原色色塊等妝點環境，結合風扇加強室內空氣的流動與循環，打破過去對公廁髒又亂的印象。中捷綠線18座車站、每站平均有10個以上女性廁間，達到擴大服務女性乘客目的，以文心森林站10間女廁廁間來計算，每小時約可服務400多名女性民眾。

(中時 )