你知道乳牛並非能無限量分泌乳汁嗎？一名網友指出，到現在才知道，原來乳牛需透過不斷懷孕才能分泌牛奶，貼文引發網友熱烈討論，並釣出內行人表示，小母牛出生一年後，便會被強制配種，產下小牛後再繼續配，母牛會一直在懷孕和生產中循環，直到5、6歲再也無法分泌乳汁為止。

一名網友今稍早於PTT八卦板表示，直到今天才知道原來乳牛的乳汁，無法無限地從乳牛身上擠出，必須像人類一樣透過受孕，他不禁懷疑「大家都知道嗎？這也算常識嗎？」

貼文曝光後，不少網友提出質疑「真的還假的？不是吧？」、「那小牛去哪了？聽起來很恐怖」、「如何一直懷孕?」、「乳牛不用坐月子，休息嗎?」、「還真的不知道，只好改喝豆漿了」、「改喝豆漿，珍惜食物、「有聽過，但不清楚是怎麼維持供乳量」。

對此，一名鄉民回文揭發其中的秘密，簡單來說小牛出生一年後就會送去配種，開始乳牛的生涯，為了要讓乳牛不斷地分泌乳汁，就必須不斷地配種，讓乳牛懷孕。剛出生的小公牛會直接抓去宰，小母牛就會培養成新的乳牛，經過不間斷地產乳後，大約5至6歲就會無法再產子、泌乳，就會被判定為「廢牛」，抓去宰殺。

該名鄉民進一步說，乳牛因長期被操，肉質不僅很差，還會有濃厚的奶味，通常被拿去製成牛肉加工肉品居多，因此呼籲「大家吃牛肉、喝牛奶時，都要懷著感恩的心」。

(中時新聞網)