先前有烏克蘭正妹曝媽媽為了讓她遠離戰火，要求她來台生活，如今見她生活安穩、落地生根，母女倆都很感謝台灣人幫忙。最近有名來自白俄羅斯的16歲少女王瑪麗（Marika Wang）受訪，也分享14歲就來台工作，她透露家鄉平均月薪不高是選擇來台打拚主因，也分享最愛的台灣美食竟是國民食物「便當」。

台灣文化豐富，包含了許多新住民文化，上月有位跟名模瑞莎一樣來自烏克蘭的女孩Lina受訪表示，12歲時因為家鄉遇到戰爭，媽媽強迫她離開家裡，並放話：「妳現在也許會恨我逼妳去台灣，但以後妳會感謝我。」Lina來到台灣後生活平安，回頭相當感謝媽媽當年的建議，也因睡覺時不用害怕聽到槍聲、戰火，而感到幸福。

Marika如今會說7種語言。（圖／翻攝自Stopkiddinstudio Youtube）

《白羅斯女孩14歲離家來台》直言台灣便當救了我 Taiwanese Lunchbox Saves Me

近日，有名16歲白俄羅斯少女Marika接受《不要鬧工作室》訪問，表示14歲就離開白俄羅斯，第一個到的地方就是台灣，她13歲時就知道待在白俄羅斯沒有未來，最後選定來台灣，剛開始來這裡做模特兒工作時，她只會一點中文，沒辦法在片場自己點食物，就跟大家一起吃便當，沒想到第一次看到便當時讓她又驚又喜。

Marika分享家鄉平均月薪約4000元。（圖／翻攝自Stopkiddinstudio Youtube）

Marika說，當時她記得廠商問她要吃什麼，她選雞肉，打開後發現有青菜、飯跟豆腐，令Marika有點不敢置信，還傻問這樣要多付錢嗎？後來她因此愛上便當，幾乎天天吃，她覺得便當文化真的很方便，直言：「我覺得便當真的救了我，因為我在工作的時候不用擔心要吃什麼，所有的東西都在同個盒子裡，而且還很好吃！」

Marika認為在台灣工作比較可能完成夢想。（圖／翻攝自Stopkiddinstudio Youtube）

兩年過去，Marika如今已經會7國語言，不只會說中文，也會講俄文、白俄羅斯與、烏克蘭語、英文、日文、韓文，Marika也表示，她當然還是會想家，但還是希望能在台灣待久一點，存夠儲蓄，由於白俄羅斯的平均月薪只有台幣4000元，她想替家人買戶小公寓，「在台灣比較有機會能完成那個夢想」。

(中時新聞網)