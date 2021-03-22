氣象局也針對13縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今（22日）受東北季風影響，北台灣、東半部依舊濕涼，中部以北、東北部整日最低溫約13度，局部地區下探12度。今晨台灣本島平地最低溫出現在桃園茶改場10.2度，氣象局也針對13縣市發布陸上強風特報。另今日雲嘉南及高屏地區空氣品質為「紅色警示」等級。

今日受大陸冷氣團影響，北部及東半部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請注意。

北部及東北整天偏涼，今日白天高溫約只有15至16度，花東地區高溫不超過20度，中部約21度，南部高溫仍有25度。

東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，新北市、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

紫外線方面，今日台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣及花蓮縣為「低量級」，其他縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，花東、連江、金門、澎湖地區為「普通」等級；宜蘭、北部、竹苗及中部地區為「橘色提醒」等級，短時間可能達紅色提醒等級；雲嘉南及高屏地區為「紅色警示」等級，高屏局部地區晚間可能達紅色警示等級。

(中時新聞網)