近日民眾關切中南部地區臭氧議題，環保署再次說明，經積極推動固定源、移動源以及逸散源等全方位改善措施，中部、雲嘉南及高屏地區臭氧(O3)濃度降幅已分別達15％、10％及14％；其中，在中央與地方政府共同努力下，高屏地區臭氧在110年已符合空氣品質標準，揮別長達30年的「三級防制區」改列「二級防制區」。

有民間團體最近在下風處的高雄林園、屏東潮州的臭氧濃度監測數值偏高，指責中南部地方政府空污防制執行不力一事，環保署特別提出科學事實予以反駁，以還地方政府公平。該署強調，在冬季東北季風時節，位在下風尾流區的高屏地區，除承擔自身污染外，同時也受到上風縣市的污染影響，因此中南部縣市的臭氧監測結果的確劣於全臺。另透過國外衛星資料顯示，過去近10年東亞地區因人為排放量增加，造成背景空氣中臭氧呈現上升趨勢，亦為不爭事實。例如外島地區之馬祖、金門監測站歷年臭氧濃度約在39~44 ppb，比本島27~35 ppb約高10 ppb左右；又依空氣品質模擬顯示，臺灣本島臭氧濃度受本地排放影響占20％，而受臺灣以外排放影響則高達80％，兩者皆明確顯示：我國臭氧問題主要受到境外傳輸所掌控。

環保署強調，雖從科學數據顯示我國臭氧問題受境外所影響，但中南部地方政府仍已盡力執行空污防制工作以減少自身污染排放，並非外界所責難的執行不力！其中包括自104年起執行「14+N」空污防制策略、空污防制行動方案等，於近3年積極推動的固定源共減量34,778噸，減量約22％，而中部地區（中彰投）減量約14,333公噸，減幅約27％，雲嘉南地區減量約6,408公噸，減幅約14.5％，高屏地區減量14,037公噸，減幅約23％。另外移動源老舊大型柴油車淘汰部分，中彰投地區淘汰10,516輛，占全國24.1％；雲嘉南地區淘汰7,445輛，占全國17.1％，以及高屏地區淘汰9,353輛，占全國21.5％，其中高雄市已連續4年淘汰數量居全國第一！以上三區共同減少老舊柴油車佔全國62.7％。在中央和地方共同努力、跨縣市共同執行下，中部地區臭氧年平均值由102年109 ppb 降為109年93 ppb（改善幅度15％）；雲嘉南由109年106 ppb降為109年95 ppb（改善幅度10％）以及高屏地區由102年119 ppb降為109年102 ppb（改善幅度14％，如圖）。特別是高屏地區臭氧在每2年1次的檢討中，近30年一直被歸列為不符合空氣品質標準的三級防制區，然而在109年依照106-108年監測資料再次檢討後，首度低於空氣品質標準濃度，因此環保署於110年1月1日起將高屏地區改列為二級防制區(符合空氣品質標準)，更突顯高屏地區在空氣污染改善的成效。

針對台灣未來臭氧改善工作，環保署與地方政府並未因此停歇，將繼續依據「空氣污染防制方案(109年至112年)」與地方政府聯手，從固定源、移動源、逸散源及綜合策略等4大面向推動27項措施，包括國營事業空污減量、鍋爐管制、加嚴特定行業別排放標準、管制燃料成分及混燒比例、船舶及航空燃油管制、河川揚塵防制、老舊柴油車汰換及有害空氣污染物標準等政策，多管齊下防制細懸浮微粒(PM2.5)，並積極管控臭氧前驅物質氮氧化物、揮發性有機物之排放，以全面改善空氣品質，維護民眾健康。

(工商 )