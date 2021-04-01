即將卸任的美國印太司令部指揮官戴維森上將，日前在國會聽證會上直言，中國大陸很可能在6年內犯台，而準備接替戴維森的阿奎利諾上將也對國會議員表示，中國在亞太地區的軍事實力，正在快速追上美國。來自美國軍方的呼喚，一方面反映出軍方對拜登政府用外交制約中國是否有效感到憂心，另一方面，也是向亞太地區的盟友傳達美國需要盟國支援的訊號。不過，面對美中軍事實力差距大幅縮小，以及雙方經貿高度互賴的事實，檯面上看似不惜一戰的勇猛，其實透露的卻是兩強不能一戰的真相。

自從阿拉斯加高層會談不歡而散之後，美中雙方各自大動作的爭取盟友。美國降低身段，率先向歐盟國家示好，表達美國理解各國與中國的經貿連結，試圖扭轉過去川普政府時期，強勢要求各國在美中之間選邊站，施壓盟友所造成的負面形象。在此同時，大陸外長王毅頻頻出訪各國，不但與俄羅斯建立更緊密的夥伴關係，更在中東地區拉攏伊朗和其他石油輸出國家，並且在東南亞爭取支持，以不干涉他國內政為誘因，和美國用民主為號召做出區隔。中美雙方都各自找盟友撐腰，但是目的並非是為了準備最終決戰，相反的，雙方是為了避開軍事衝突，所以要爭取盟友來增加威嚇對方的效果。

事實上，國際關係學界著名的現實主義大師肯尼斯‧華爾茲，早在80年代就曾針對擁有核武國家之間，是否會發生戰爭提出完整的論述。根據華爾茲的主張，如果國家間開戰的成本不高，則動武的可能性就會上升，但是當確認對手擁有核子武器時，開戰的成本就會因為核武的殺傷力太大，導致戰爭成本超過國家可以承受的範圍，進而讓擁核國家之間的戰爭幾乎不可能發生。從二戰後至今近80年間，擁有核子武器的國家從未動用核武攻擊對手，證明核武嚇阻理論至今仍然適用。

根據同樣的邏輯，美中兩國皆為核武國家，雙方都很清楚一旦發生軍事衝突，就很難讓對手堅持只使用殺傷力有限的傳統武器來進行攻防，因此美中即使在外交場合上劍拔弩張，雙方的競爭也不會輕易的從談判桌移往戰場。不過，核子嚇阻理論可能出現的最大變數，在於核武國家是否會喪失理智，不惜一切成本都要達成目標。

以台灣問題為例，中美雙方對台灣的態度是否能保持一致的理智，就成了台灣安全的關鍵。換句話說，如果雙方因為台灣問題來到即將爆發戰爭的臨界點，相較於美國的理智，中國更可能必須為了捍衛國家利益而感情用事。屆時，面對不再考慮戰爭成本的中國，美國的國家利益，就不會是與台灣聯手制衡中國，而是如何避免美國捲入台海紛爭，導致美方人員傷亡。

看到美中之間日漸激化的對立，亞太國家無不試圖在兩強之間找到平衡，台灣所堅持的親美抗中路線，或許可以獲得美方支持，卻也讓兩岸的溝通陷入僵局。根據學理來推斷，兩岸或許不會有戰到最後一兵一卒的最終決戰，但卻很可能會面對最終談判。為了避免跟中國發生軍事衝突，不僅美國可能會迫使台灣坐上談判桌，甚至連日本、韓國或許都會為了維繫區域的和平穩定，一起對台灣施壓，要求接受和平的條件。

如果台灣選擇親近美國和日本，是因為期待在兩岸終戰發生時，他們會出手跟台灣並肩作戰，在理解了各國其實也都在避戰之後，台灣更該認真反思，選邊站是不是真的對台灣最有利？

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系助理教授）