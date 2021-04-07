走進後疫情時代，台灣經濟正在步入最高峰！星展銀行估測，台灣2021年經濟成長率將達5％，第一季和第二季的季度成長將分別達6.1％、7.5％，創下景氣最頂峰，台灣和亞洲國家相較，呈現出一支獨秀的極大差異現象！

星展銀行今（7）日舉辦2021年第二季經濟展望線上記者會，由星展集團資深經濟學家馬鐵英分享星展集團對2021年第二季經濟前景看法。

馬鐵英指出，多項指標顯示台灣2021第一季成長動能強勁，主要是台灣出口主要市場的美國、中國，近來表現強勁經濟復甦，星展銀行最新將美國2021年GDP年增率，從5.5%上修到6％，中國大陸則可望超過8%，拉動台灣全年GDP成長可望達到5％。

然而，她也預警，下半年的景氣動能恐將隨著美國聯準會開始縮減QE，市場預期會啟動升息，讓景氣開始降溫，台灣因為疫苗接種進度緩慢，且美、中、台之間的關係難解，台灣經濟在短期或長期，仍面臨不同挑戰，諸如通膨風險開始升溫，惟目前仍在可接受的範圍內。

(工商 )