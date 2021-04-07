新冠肺炎疫苖持續擴大接種可望使全球經濟加速成長，以及全球最大燃油消費國美國的原油庫存意外下滑，受此提振，周三油價小漲，延續前一天的反彈升勢。

不過，對美國和伊朗之「間接談判」的樂觀情緒，以及主要產油國即將於5月提高供應量，使油價漲幅受限。

美國與伊朗宣布4月6日將在維也納與2015年也簽署了伊朗核協議的英、中、法、德、俄舉行「間接會談」，意即美國和伊朗兩國代表不會同處於一個場合。

目前美國期油漲0.4%，報每桶59.55美元。布蘭特期油漲0.35%，報每桶62.96美元。

周二隔夜市場，紐約期油收漲68美分或1.2%，為每桶59.33美元，盤中一度漲3.81%，站上60.89美元。倫敦布蘭特期油收漲59美分或1%，為每桶62.74美元。周一兩大期油合約價均重挫逾4%。

澳新銀行分析師周三出具報告指出，看好全球經濟前景的樂觀情緒，提振了原油市場信心。

稍早前公布的數據顯示美國與中國的服務業活動意外強勁，以及美國2月職缺數升至兩年高點。國際貨幣基金（IMF）周二宣布上修今年全球經濟成長預測至6%，創下1970年代以來新高。

美國總統拜登周二宣布，開放所有美國成年人接種新冠疫苖的目標提前兩周，至4月19日。

此外，美國石油協會（API）稍早前公布上周（截至4月2日）美國原油庫存減少261.8桶，跌幅超出市場預期。美國能源情報署（EIA）公布，今年美國原油產量將減少27萬桶/日，為1,104萬桶/日，遠超出上個月預測的減少16萬桶/日。

(時報資訊)