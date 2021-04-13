美國總統拜登（Joe Biden）提名曾任國防部次長的沃梅斯（Christine Wormuth）出任陸軍部長，若獲聯邦參議院通過，她將成為美國首位女性陸軍部長。

沃梅斯2014年到2016年擔任美國國防部專責政策的次長，之前則出任國防部負責戰略、計畫及部隊的副次長，她以這些身分參與時任總統歐巴馬（Barack Obama ）政府的四年期國防總檢討（Quadrennial Defense Review）。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，沃梅斯曾在歐巴馬政府最後幾年擔任五角大廈的高層政策官員，做為擁有任職五角大廈經驗的國安老手，沃梅斯還當過歐巴馬時代的國家安全會議（National Security Council）國防政策主任。

沃梅斯近年在智庫蘭德公司（Rand Corporation）擔任國際安全與國防政策中心主任一職，並於拜登上任前的政權交接團隊裡負責五角大廈交接重任。

正出訪德國柏林的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）聲明說：「擔任負責政策的次長期間，沃梅斯推動五角大廈對抗伊斯蘭國（ISIS）的任務及亞洲再平衡，她深厚的專業將是因應今日全球威脅的關鍵，包括正到來的中國挑戰，以及俄羅斯、伊朗和北韓的國家級威脅。」

(中央社)