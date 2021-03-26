外界關心空氣品質標準加嚴部分，環保署說明，現行空氣品質標準與日、韓、歐盟、美等國相當，部分項目甚至更為嚴格，然依據空氣污染防制法規定，每4年至少檢討一次之規定，環保署將持續依循WHO的建議，秉持與國際管制趨勢以及亞洲鄰近國家日本、韓國一致之原則務實檢討空品標準，並據以辦理空污防制區劃設，持續精進空氣污染防制作為，改善空氣品質。

依據世界衛生組織（WHO）的建議，空氣品質標準的訂定應考量當地空氣品質對於人體健康風險、污染源現況、確實可行技術、社會及經濟發展等相關因素，訂定當地空氣品質標準，因此各國考量不一，臺灣於109年9月18日所發布最新空氣品質標準，目前「臭氧8小時值」60 ppb與韓國、歐盟相當，嚴於美國70 ppb，僅次於WHO空氣品質指引（AQG）標準訂定之標準50 ppb；「懸浮微粒PM10 24小時值」為100μg/m3、年平均值為50μg/m3，此標準值與日本及韓國標準值一致，較美國聯邦標準嚴格，另外，「細懸浮微粒PM2.5」 年平均濃度15μg/m3，與日本相同，較韓國嚴格。

除了檢討修正空氣品質標準，環保署更將以調整各縣市空氣污染防制區來展開更積極的作為。依據防制區劃定原則，環保署以106年至108年連續三年依照標準方法所得實際監測數據，並於109年12月29日據以劃定公告直轄市、縣(市)各級空氣污染防制區。地方政府可依據不同等級防制區執行不同強度管制作為，如三級防制區內，除空污費費率較二級防制區高、既有之固定污染源應自行削減排放量，而新設立固定污染源應採用最佳可行控制技術等。

環保署強調，從科學數據顯示，中南部地方政府已盡力執行空污防制，非外界所責難的執行不力，然空污問題受境外傳輸影響大，環保署將繼續據「空氣污染防制方案」與地方政府聯手，從固定源、移動源、逸散源、及綜合策略等四大面向推動27項措施，以多管齊下防制細懸浮微粒(PM2.5)，並積極管控臭氧前驅物質氮氧化物、揮發性有機物之排放，以全面改善空氣品質，維護民眾健康。

(工商 )