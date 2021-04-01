永豐餘工紙今（1）日舉行臨時董事會，通過原任董事長蔡維力請辭董事長職務，並由全體董事推選邱創華出任永豐餘工業用紙董事長，率領團隊朝四大方向衝刺，包括客戶需求以系統化、數位科技升級，強化訂單管理並發展電子商務等。
邱創華現任永豐紙業公司總經理、宏通數碼科技公司董事長、華磁票券印刷公司董事長、貝爾敦公司董事長，並曾任元太科技（8069）全球營運長、台灣嘉碩科技公司執行總經理、摩托羅拉總經理等高科技產業職務。
永豐餘工紙表示，將借重邱創華在電子產業、紙業、包材數位化經驗，推動永豐餘工紙業務發展。其中，為滿足客戶多元服務的需求，將擴展上下游網絡策略關係，提升服務效率與產品廣度；在生產製程上不斷精進，持續推動製程標準化、設備自動化以提升品質、降減成本。
另在供應鏈管理方面，以數位化系統強化國內外供應鏈管理的效率、成本及品質；在永豐餘核心理念循環經濟方面，在既有領先基礎上落實全循環經濟商業模式。
(工商 )
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