台開(2841)財報被會計師出具繼續經營假設有重大疑慮，今日打入全額交割股，董座邱復生親上火線「請股東不要賣股」，今日終於打開跌停，盤中跌幅不到5%，多空在5.5元附近展開爭奪。

早期台開擔任幫助政府代辦工業區開發業務的角色，一直持續至今，邱復生說，開發工業區是先由台開代墊開發成本，目前仍有台中、高雄、花蓮三地區的工業區合計代墊款超過90億元，由於工業區土地都登記在地方政府上，三個地方政府近年陸續停止台開出售工業區土地，使得台開無法回收開發成本，因而影響現金流。

台開財報被會計師出具繼續經營假設有重大疑慮，今日打入全額交割股，邱復生說，據會計師的說法，只要台開能出售土地有10億元現金流入，就可以解除全額交割，因此請股東不要賣股，台開一定能再回來。

台開自88年轉為民營企業、開發工業區或為政府代墊開發費用等決定，向來皆為配合政府政策，而自行承擔一切原屬於國家的責任，台開強調，若依據台開公司上市時公開說明書，工業區業務應另行成立公司，或可以參考中工、榮工案例由政府自行承擔，但台開公司卻因時逢精省政策推行，被迫全面承擔政府債務，如今又遭受地方政府不公義，以行政、司法手段加以杯葛土地出售業務，陸續自102年1月14日起停止銷售至今，又不願依法編列預算返還台開公司，造成閒置未售工業區土地面積超過86,000坪，總金額超過90億元，實讓台開公司痛心疾首，只能期待有為的中央政府及司法單位以有魄力的手段，解決台開公司與地方政府的問題。

(時報資訊)