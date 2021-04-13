高雄仁武區一處鐵皮廠房，13日凌晨遭人開槍尋仇！警方表示，疑因臉書留言起爭執，一方人馬分乘3部車衝撞鐵皮大門，再當場連開10槍，造成屋內邱姓、羅姓、陳姓、劉姓男子等4人中彈受傷，所幸送醫後並無大礙；警方已鎖定特定對象，正積極偵辦中。

13日凌晨3時10分左右，高雄仁武區大灣里大景二街一處經營權利車買賣的鐵皮廠房遭人闖入，其中1部車衝撞大門，接著另外2部車輛人員下車朝屋內開槍，一連開了10槍，造成19歲邱姓男子左側身中彈、24歲羅姓男子右側身中彈、24歲陳姓男子右大腿中彈、24歲劉姓男子左手臂中彈。

仁武分局副分局長徐如姣指出，初步了解，此案因22歲王姓男子12日晚間9點多致電高姓男子，責問對方為何要在他人臉書留言詆毀，雙方在電話中起了口角，隨即衝到現場尋仇，幸好4名男子傷勢穩定，送醫後並無生命危險。

警方表示，目前已鎖定特定對象積極偵辦中，呼籲民眾凡事理性，遵守法律底線，飲酒後更應保持冷靜，切勿有不理性行為，警方對於暴力等犯罪滋擾行為行為都會積極蒐集證據，依法嚴辦到底，不容有重大違法脫序行為發生，以確保轄區治安平穩。

(中時 )