《讓奉獻成為一種榮耀》演唱會，眾星雲集。（南投縣文化局提供／廖志晃南投傳真）

中國時報文化事業股份有限公司《讓奉獻成為一種榮耀》公益演唱會，由旺旺文教基金會主辦、南投縣政府協辦，將於4月25日（周日）下午2點在南投縣政府文化局演藝廳演出，免費索票入場，歡迎蒞臨欣賞。

《讓奉獻成為一種榮耀》公益演唱會，慰勞南投縣服務的志工們，更期望傳遞「今天我顧人，明天人顧我」的社服概念；邀請歌手齊聚南投縣文化局演藝廳，包括大眾耳熟能詳的民雄、阿吉仔、澎澎、張涵雅、董育君、邱芸子及時下火熱的台一線2人組，將帶來膾炙人口的經典國、台語老歌，精彩可期。

《讓奉獻成為一種榮耀》演唱會，4月13日起開放索票，早上9點到下午5點於南投縣政府文化局1服務台索取，票數有限，一人限2張；演出時間4月25日下午1點開放入場，2點正式開演；演出地點在南投縣政府文化局演藝廳（南投市建國路135號）。

配合防疫，入場實聯制登記，請保持社交距離及佩戴口罩。請於當日入場前，進入QR-Code填寫基本資料，填寫完成送出截圖最後一頁，並於入場時出示頁面。

(中時 )