台中房市買氣夯、地價續飆新高！台中市地政局今（7）日辦理區段徵收區配餘地標售開標，本次土地標售共釋出22筆標的，合計總面積逾2.2萬坪，總底價達158.6億，規模之大為台中歷來僅見，結果共吸引43封標單競逐，計有42封有效標單，最終標脫水湳8筆、烏日高鐵3筆共11筆土地，標脫率5成，整體溢價率高達56.4%，一口氣讓市庫進帳206.7億元！

本次標售也同時刷新了水湳和烏日的土地交易單總價紀錄！水湳經貿園區「文商段」79地號土地，一舉衝出約72億元的天價，溢價率74.3%，換算單價高達280萬元，不僅是本次標售的溢價率最高，更空降水湳經貿園區有史以來的土地交易單總價雙冠王！

同樣創高價的，還有烏日新高鐵段28地號商業區土地，該筆土地以約44.2億元售出，換算單價逾96萬，締造烏日土地單總價新猷！一旁的新高鐵段31地號土地表現同樣精彩，共吸引9封標單搶購，為本次標售的人氣王，結果以約39億元標脫，換算單價也達91.5萬元。

台灣房屋中城十四期特許加盟店長王嘉鋒表示，水湳經貿園區文商一、文商二土地，容積率達500%，且可進行容積移轉，是台中新興重劃區中利用強度最高的土地，所以近期成交單價都在150萬元以上。

其中，臨幹道及中央公園第一排的精華土地，行情幾乎都從200萬/坪起跳，因此市場本就預估「文商段」79地號有200萬元以上的實力，但以280萬登上「地王」寶座著實令人驚豔！推估應是該筆土地不只臨中央公園，還與電影中心、智慧營運中心為鄰，未來可望發展為水湳經貿的商業中樞，加上文商二土地可分期開發，因而吸引業者高價搶標。

與水湳新地王相鄰的「文商段」80地號，表現也不俗，得標者以近36.7億元高價搶下，出價足足比對手高出10億元，展現勢在必得的決心！

不過，由於文商三容積率僅300%，且須全街廓一次性開發，規劃的靈活度不及文商二土地，所以溢價表現不如文商二標的亮眼，但換算170.4萬元的高單價，也已為水湳文商三的土地身價打下堅實基礎。

不讓水湳經貿園區專美於前，烏日高鐵特定區也寫下地價新標竿，新高鐵段28及31地號均站上9字頭高價，將原本烏日的6字頭單價紀錄遠遠甩在腦後，且28地號的44.2億元總價，亦改寫烏日土地交易的總價紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，本次釋出的烏日高鐵商業區土地，與高鐵站近在咫尺，且兩塊土地均逾4000坪，可享大規模開發獎勵，加上高鐵商業區對進駐業種的限制較為寬鬆，對業者而言深具開發彈性；更重要的是，近來烏日高鐵站區三鐵共構的格局底定，在捷運試營運期間，高鐵台中站單日最高就有近2萬人次的旅運量，可見伴隨捷運通車，烏日高鐵站區將充滿商機，遂吸引業者積極插旗卡位。

雖說台中本次土地標售開出亮麗紅盤，但仍不免受政府打炒房影響，陳定中指出，因央行嚴管建商的土建融及餘屋貸款，讓中小型建商不易取得購地資金，因此本次參與標售的建商，大多為口袋深的大型建商，包括達麗（6177）、總太（3056）、華建（2530）等上市櫃建商，若官方持續管制建商融資，未來土地交易由大型建商獨舞的情況，可能還會更加明顯。

(工商 )