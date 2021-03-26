「清明時節雨紛紛」這句話，今年確定破功！路上行人除了戴口罩、做好社交距離，就屬防曬工作了。未來兩周天氣穩定，各家預報一致，明起直到清明節後一周，全台灣都是又乾又暖的好天氣，4月12日前降雨機率偏低，請民眾一定要節約用水。

天氣風險總經理彭啟明指出，接下來的白天高溫都在20多度，局部地區甚至超過30度，降雨機率低；儘管大陸華中、長江流域一帶有系統發展，但影響範圍「就是下不來」，水氣飄不到台灣上空，導致降雨都很零星。

彭啟明說，周日（28日）起有點像夏天，而且一直到清明節連續假期期間，都是這樣的天氣。他強調，三月確定少雨了，目前預估四月也是少雨，台灣想解除旱象，恐怕得再等一兩個月，希望梅雨季帶來好消息。

不過長期來看也不甚樂觀，天氣風險總監賈新興指出，根據長期趨勢，今年梅雨季仍以降雨偏少的機率較高，「當然這些都有不確定性，再觀察一個月比較準」。

氣象局表示，未來一周各地多雲到晴，僅東半部有零星雨勢，下周一前北部山區中午過後也會有陣雨。未來各地高溫逐漸回暖，連低溫都可回到20度以上，整體來說天氣都不錯。

(中時新聞網)