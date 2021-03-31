氣象局表示，今天（31日）晚起又受到一波水氣影響，東北半部有局部陣雨機率，預計明（1日）起回穩。(氣象局提供)

氣象局表示，今天（31日）受到鋒面影響，台灣北部、東半部、馬祖及金門有短暫雨，晚起又受到一波水氣影響，東北半部有局部陣雨機率。不過明（1日）起到周六（3日）天氣將逐漸回穩，僅山區及東部地區偶有短暫陣雨。「氣象達人」彭啟明表示，連假前期各地天氣穩定，高溫上看30度，不過周日（4）起隨著新一波東北風增強，北台灣高溫會再明顯下滑。

氣象局表示，今晚受北方海面上鋒面新一波的水氣影響，北部及東半部有局部短暫陣雨的機率。不過到了明天，環境風場將轉為吹西南至偏南風，天氣逐漸回穩，各地天氣晴到多雲，僅東半部地區有局部短暫陣雨，另外午後西半部山區也有零星對流雲系發展機會。

溫度方面，明天白天各地普遍較熱，北部及東半部高溫約27-29度，中南部更熱，可達約32度，中南部近山區或河谷處會更熱些；各地低溫則約20-24度，早晚仍稍涼，中南部需注意日夜溫差較大。

清明連假到來，彭啟明於臉書上分享，連假天氣主要分兩階段，明起至周六（3日）都呈現差不多的天氣型態，各地晴朗穩定，中午高溫落在30度左右，中南部內陸地區更可上看35度。不過午後山區的降機率也增高，宣告午後雷陣雨的季節也近了。

連假後期，周日至周一（4至5日）又有一波東北風轉強，替北部沿海帶來短暫陣雨，北部及宜蘭地區雲多轉涼，不僅高溫會受影響，清晨夜晚低溫可能再度掉至20度以下；中南部地區整體影響不大，僅白天高溫略下降，緩解悶熱天氣。

(中時新聞網)