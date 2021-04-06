氣象局表示，周四（8日）又有另一波東北季風增強，北台灣又會再度轉涼到周六（10日），且預報指出，這波水氣較多，雨區擴及中南部山區。（氣象局提供）

明天（7日）東北季風稍減弱，隨著水氣減少，各地天氣轉為晴到多雲，剩東半部地區有零星降雨，早晚仍涼。不過，到了周四（8日）又有另一波東北季風增強，北台灣又會再度轉涼到周六（10日），且預報指出，這波水氣較多，除東北半部有局部較大雨勢外，中南部山區及屏東也有零星雨勢。

中央氣象局表示，今天（6日）持續受到東北季風影響，清晨各地氣溫仍涼，北臺灣低溫約15度，其他地區低溫也不超過20度。但明天起東北季風將稍減弱，隨著水氣減少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區及屏東地區亦有零星短暫陣雨。

明天各地氣溫仍早晚偏涼，中部以北及宜花地區低溫約16-19度，南部及東南部約20度；由於東北風減弱，北部及東半部高溫略升至24-27度，中南部甚至可達29度，但日夜溫差較大，早出晚歸需適時增減衣物。

然而，各地穩定好天氣持續時間並不長，周四又有一波東北季風增強，北部、東半部地區又會再轉涼3天。且這波水氣較多，周四、周五（8日、9日）北部、東半部以及中南部山區都有機率下雨，屏東地區也有零星降雨。周六（10日）降雨範圍以大台北及東半部地區為主，其餘各地恢復多雲到晴天氣。氣象局提醒，東北風影響期間（8至10日），基隆北海岸及東北部地區水氣偏多，有局部較大雨勢機率。

(中時新聞網)