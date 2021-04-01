台灣缺水的問題相當嚴重，戴立綱吶喊：「祈求五月中旬後鋒面雲帶能夠接近，萬一不接近那就完了沒水啦！」

清明連假將至，許多民眾都規劃好將返鄉掃墓或到外地出遊，氣象主播戴立綱預報天氣狀況，表示這幾天全台各地白天大多是陽光日照的晴朗好天氣，中部以南的高溫甚至會到攝氏32度以上，而古詩中「清明時節雨紛紛」只有台北有感覺，所以桃園以南地區缺水的狀況仍然持續，可能要等到進入梅雨季，五月中旬後有真正比較強的鋒面雲帶靠近才會出現降雨。

戴立綱指出，連假前兩日（4月2日、3日）天氣炎熱，出外活動記得注意防曬，並多補充水分防中暑，而到清明節（4月4日）當天，將有微弱的東北風南下，但只有北部、東北部氣溫略降，有零星短暫陣雨的機率。戴也提醒，連假若要南下的民眾需特別留意濃霧狀況，尤其晚間至清晨時段，雲嘉南平原空曠地區能見度相當低，用路人要小心注意行車安全，另外由於金門、馬祖地區起霧時間較長，交通往返離島請多加留意航班資訊。

戴立綱也叮嚀，如果要到基隆嶼、彭佳嶼以及北部海岸線進行海釣活動，在連假第二天（4月3日）晚上，海上將有風變的現象出現，風浪可能逐漸增大，海邊活動務必特別注意自身安全，而若要前往高海拔山區活動的民眾，山上山下溫差可到10幾度，應做好保暖工作。

全台缺水，近日曾文水庫未放水至烏山頭，台南烏山頭水庫夢之湖乾巴巴。（資料照／劉秀芬攝）

全台水情告急，民眾關心各地降雨狀況，戴立綱則研判，水庫缺水問題恐怕要到五月中旬後才有機會緩解，因為雖然五月就進入梅雨季，但是真正會有比較強的鋒面雲帶，時間點仍然要等到五月中旬或下旬，戴也吶喊，「我們祈求那鋒面雲帶能夠接近，萬一不接近那就完了沒水啦」，因為台灣最主要的兩個降雨來源就是梅雨和颱風，去年就是梅雨少、沒有颱風侵襲，所以才會出現如此嚴重的缺水狀況。

(中時新聞網)