衛福部長陳時中31日表示，全球COVID-19疫情嚴峻，國內持續有境外移入確定病例，本週適逢清明節及兒童節連續假期，民眾南來北往掃墓、出遊機會增加，請務必持續配合落實秋冬防疫專案之各項措施，以降低疫情發生的風險。

指揮中心指出，連假期間民眾出入「醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關（構）」等八大類場所，應佩戴口罩；若有飲食需求，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，可在飲食期間暫時取下口罩。如未依規定佩戴口罩，且經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

指揮中心表示，戶外風景區、遊樂園、夜市、傳統市場等戶外場所，或遊行、遶境等戶外公眾集會活動，業者或場所管理單位採「人數總量管制」方式管控，確保民眾在場所或活動中持續有效地保持社交距離，並請民眾如有發燒或呼吸道症狀等不適時，避免前往上述場所，並在無法保持社交距離時戴上口罩。

指揮中心說，公眾集會活動主辦單位應參考「COVID-19（武漢肺炎）因應指引：公眾集會」，妥為評估舉辦活動之必要性及風險，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實相關準備及措施。若無法於活動前嚴格執行風險評估，及規劃完善之防疫配套措施，指揮中心強烈建議取消或延後舉辦。

指揮中心指出，連假期間邊境檢疫人員持續堅守崗位，請民眾配合相關防檢疫措施，入境（或經我國機場轉機）應出示「表定航班時間（Flight schedule time）前3日內COVID-19核酸檢驗報告」，及事前安排入境後之檢疫居所（如：防疫旅宿或1人1戶在宅檢疫），並於「入境檢疫系統」線上完成切結；入境後亦請落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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