氣象局指出，明起到連假第二天（4月3日）都會是多雲到晴的好天氣；連假後半段隨著另一波東北風增強，北、東地區將出現一些零星雨勢。(氣象局提供)

中央氣象局表示，今（30）各地天氣多雲到晴，高溫普遍在27-31度，局部地區更有35、36度的高溫。晚起隨著一鋒面接近台灣北部海面，北台灣雲量增多，局部地區對流旺盛有大雨出現，不過明天（31日）午後便會恢復成穩定天氣。預計一直到連假第二天（4月3日）都會是多雲到晴的好天氣，連假後半段隨著另一波東北風增強，北、東地區將再度變天，出現一些零星雨勢。

氣象局指出，今晚至明天上午有一鋒面接近臺灣北部海面，北臺灣附近出現零星短暫陣雨。晚間7時左右，氣象局也針對新竹至臺中地區發出警戒，由於對流雲系發展旺盛，有局部較大雨勢發生機率。

氣象局指出，今晚至明天上午有一鋒面接近臺灣北部海面，對流雲系發展旺盛，局部地區有較大雨勢發生機率。(氣象局提供)

明下半天鋒面離開後，北部水氣減少，各地又恢復到多雲到晴的天氣，僅東半部有零星降雨，中部山區午後也有零星短暫陣雨；溫度方面，白天各地仍偏熱，北部及東半部高溫約27-29度，中南部約31-33度，近山區或河谷有機率出現36度高溫，各地低溫約20-23度，日夜溫差仍大。

再過2天即將迎來清明連假，氣象局「報天氣」粉專表示，目前來看，到晴明連假前半段（3日），各地大致上為多雲到晴的穩定天氣，尤其中南部山區要小心有36度高溫出現。連假後半（4日）開始，隨著新一波東北風南下才會開始轉涼。目前降與量仍不明顯，初步來看北部、東半部會有零星陣雨。除此之外，未來一周金門、馬祖及西半部容易有霧，開車需小心駕駛。

(中時新聞網)