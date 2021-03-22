賴清德副總統今天表示，未來在疫情減緩或後疫情時代下，台灣跟歐盟在經貿上都充滿持續成長的可能性。期盼雙方能透過簽訂自由貿易協定（FTA）或雙邊投資貿易協定（BIA）等方式，在後疫情時代持續深化合作交流。

賴清德今天接見歐洲在台商務協會（ECCT）理事長張瀚書等人表示，他非常期待台灣與歐盟關係能夠欣欣向榮、雙邊合作能夠越來越密切。目前COVID-19疫情肆虐全球，台灣在全體國民共同努力下，可以維持「新正常生活」，雖然要戴著口罩，不過所有社交活動基本上都沒有受到特別的影響。

也因此，他說，台歐交流可以持續進行，包括去年9月蔡總統受邀出席「歐洲日」，向500多位貴賓發表演說，暢談如何增進台灣與歐盟之經貿關係。去年9月下旬，我國外交部及經濟部也與歐洲經貿辦事處（EETO）共同進行招商工作，舉辦「投資歐盟論壇」，吸引400多人參與。

另外，歐商對台投資持續成長，特別是離岸風電占外國直接投資相當大的一部分；台灣企業在歐盟的投資也大幅成長，賴清德表示，「這些都是相當好的現象」。

談及台歐雙邊合作，賴清德提到，歐盟將綠色新政、強化數位經濟視為後疫情之經濟發展重點，並希望能建立一條更可信賴的產業鏈。在再生能源，包括風力發電、太陽能發電、設置氫能源發電等方面，台灣跟歐盟有機會更加緊密合作，也可加強5G網路及半導體方面的合作。

台灣目前著重在生物科技產業及大健康產業，他說，這一部分也是歐盟的強項，因此，未來在疫情減緩或後疫情時代下，不論從歐盟發展的方向或臺灣所具備的條件來看，台灣跟歐盟在經貿上都充滿持續成長的可能性。

他期盼雙邊能努力排除障礙，甚至積極建立更緊密的制度，例如簽訂FTA、雙邊投資貿易協定，不僅可以保障台灣企業赴歐洲投資，也可以讓歐洲企業在台灣投資更為便利，「這些都是後續我們可以繼續來努力的地方」。

(中時 )