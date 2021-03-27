趙詠華（左）和林俊逸今晚在台北國際會議中心開唱。（吳松翰攝）

趙詠華、林俊逸27日在台北國際會議中心舉行「華逸登場」演唱會，兩人使出渾身解數「仙拚仙」，不僅歌單比難的，造型也相當用心。趙詠華一登場就以牛仔外套加上流蘇造型演唱〈愛神〉向70年代女神崔苔菁致敬。林俊逸則大秀麒麟臂，其中一套西裝背心開「深V」直到肚臍，展露傲人胸肌，他共換5套衣服比趙詠華的3套還要多，讓趙詠華笑說：「我們這場演唱會，男歌手不僅換的套數多，露的也比女歌手還多、他才是身材擔當！」

趙詠華和林俊逸情同姊弟默契十足。（吳松翰攝）

兩人皆實力派唱將，昨共選唱43首雋永好歌，歌曲年代從1964年至今，有如「行走時光留聲機」，曲目包括中、台、英、日、義大利文等5種語言，最特別是兩人挑戰席琳迪翁和安德烈波切利合唱的經典名曲〈The Prayer〉，為此事前拜師學義大利文，苦練4個月就怕舌頭打結。

兩人也分別獨唱展現才藝，林俊逸擅長模仿費玉清（小哥），昨演唱〈一剪梅〉、〈夢陀鈴〉、〈挑夫〉重現小哥美聲，他更以「稞體文字」親手寫下的演唱會所有曲目的歌詞，顯現在LED屏幕上，好歌配上好字，相得益彰。

曾國城到場欣賞演唱會。（吳松翰攝）

而趙詠華選唱了8年前玉置浩二來台開唱曾邀她合唱的〈夢守不住心事〉，這次她特別用中日文方式獻唱，別具意義。兩目也因為曲目太多，特別自宮說話時間，以免超時，林俊逸昨對全場說：「你們賺到了，來一場等於三場！」趙詠華也問歌迷「是不是很值回票價？」林依晨、曾國城、黃小琥、鄭怡等逾20位演藝圈好友到場支持，久違的黃鶯鶯也送花祝賀。

曾國城到場欣賞演唱會。（吳松翰攝）

(中時 )