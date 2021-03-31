中廣董事長趙少康昨(30)在臉書上貼出自己深蹲的畫面，表示自己受到廣播節目「蘭萱時間」的邀請，來挑戰深蹲，並指出自己一直以來都有保持運動的習慣，每周都還會上健身課及晨泳，期望透過運動讓身體保持年輕；更在文中邀請黨內幾位好友：主席江啟臣、前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜一同來挑戰。

趙少康在文中分享深蹲的要訣：在深蹲時重心不要前傾、背部與脊椎保持直線、膝蓋朝腳尖、臀部發動腳跟站穩；而為了推廣運動及健康的習慣，趙少康也打算「把這份蹲傳下去」，邀請三位國民黨的幾位好朋友共襄盛舉，分別是江啟臣、朱立倫、韓國瑜三人，一同拍下運動畫面上傳分享。

國民黨主席將在今年年中進行改選，趙少康、江啟臣、朱立倫、韓國瑜等人都是有利的競爭人選，趙少康這篇文章特地標記另外三人，也引發討論。

但趙少康因為口頭上拒絕國民黨中評委的聘請，江啟臣也沒有派人送出聘書，競選的第一步就卡關；日前趙少康受訪時則指出，若自己不參選，「一定會挺韓」，如今韓國瑜則尚未表態在何時重返政壇，未來局勢將如何發展，各界相當關注。

(中時新聞網)